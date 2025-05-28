Литва развернула у границы с Белоруссией крупнейший в стране полевой лагерь

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - На полигоне Пабраде, в 15 км от границы с Белоруссией, развернут крупнейший в Литве военный лагерь под открытым небом, сообщило литовское Минобороны.

"На полигоне Пабраде открылся крупнейший в Литве полевой лагерь Sofia. Он отличается масштабностью и современной инфраструктурой, что позволяет обеспечить полноценные условия проживания и работы военнослужащих во время различных учений", - говорится в пресс-релизе.

В военном ведомстве добавили, что "лагерь, созданный солдатами батальона материально-технического обеспечения общего назначения имени Великого князя Литовского Витяниса Вооруженных сил Литвы, может вместить до 1600 солдат, что улучшает возможности военной подготовки".