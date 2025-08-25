Поиск

Бойцы Нацгвардии США в Вашингтоне получили право применять огнестрельное оружие

Им разрешено использовать оружие в качестве крайней меры

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Подразделения национальной гвардии США, направленные в Вашингтон, получили право на ношение и применение огнестрельного оружия, сообщает в понедельник The Washington Post.

"Служащие нацгвардии будут иметь при себе служебное оружие, в том числе, вероятно, карабины M4 и пистолеты М17", - приводит газета выдержки из заявления представителя объединенной оперативной группы быстрого реагирования, в которую входят подразделения как из федерального округа Колумбия, так и еще из шести штатов, присоединившихся к патрулированию американской столицы.

"Патрульные будут применять силу исключительно в качестве крайней меры и ответа на неминуемую угрозу жизни или ущерба здоровью", - отмечается в заявлении.

Источники газеты в официальных структурах отметили, что основная задача Нацгвардии в Вашингтоне заключается в обеспечении безопасной работы правоохранительных органов американской столицы.

"Нацгвардия продолжит защищать федеральное имущество, а также полицейских, в случае необходимости обеспечивая им безопасные условия при проведении арестов", - заявил в беседе с Washington Post представитель Белого дома.

Источники в министерстве обороны США, в свою очередь, отметили, что нацгвардейцы смогут временно задерживать нарушителей до прибытия полиции.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился направить в Вашингтон подразделения национальной гвардии, поскольку, по его словам, в городе сильно вырос уровень преступности.

Столичная полиция по указанию Трампа перешла под контроль федерального правительства. В столицу начали переброску 800 нацгвардейцев.

Позднее стало известно, что губернатор штата Южная Каролина Генри Макмастер отправляет в Вашингтон 200 бойцов нацгвардии. Об отправке 300-400 нацгвардейцев объявил губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси, губернатор штата Огайо Майк Девайн отправил 150 нацгвардейцев.

Нацгвардия США - резерв вооруженных сил, привлекаемый в случае чрезвычайных ситуаций внутри страны для, например, ликвидации последствий стихийных бедствий, эвакуаций или подавления беспорядков.

