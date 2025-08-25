В Финляндии начался судебный процесс над командованием танкера Eagle S

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Окружном суде Хельсинки в понедельник начался судебный процесс над командованием танкера Eagle S, который, как утверждается, повредил 25 декабря 2024 года электрокабель и четыре телекоммуникационных кабеля между Финляндией и Эстонией.

По данным портала Yle, под судом находятся капитан судна Давид Вадачкория и два его заместителя.

"Прокурор требует, чтобы капитан и два штурмана Eagle S были приговорены как минимум к двум годам и шести месяцам тюремного заключения за причинение вреда при отягчающих обстоятельствах и создание помех телекоммуникациям", - говорится в сообщении.

Максимальное наказание за это правонарушение при отягчающих обстоятельствах составляет десять лет.

Прокурор утверждает, что капитан и два штурмана Eagle S виновны в том, что танкер, протащив якорь по дну моря, повредил пять подводных кабелей в Финском заливе. Власти Финляндии ранее публично высказывали мнение, что этот случай является актом саботажа.

Подсудимые, в свою очередь, отрицают обвинения. "Мы уверены в своей невиновности. Это (обрыв кабеля - ИФ) был несчастный случай. Мы сотрудничаем со следствием с самого начала. Мы уважаем закон и доверяем этому юридическому процессу. Мы верим, что справедливость восторжествует. Это был всего лишь один несчастный случай в море", - сказал Yle первый помощник капитана Роберт Эгизарян.

Адвокаты обвиняемых отвергают право Окружного суда Хельсинки вести процесс по этому делу. "Сторона защиты считает, что если Окружной суд Хельсинки имеет право обсуждать деятельность Eagle S в Финском заливе, то Эстония и Россия также могут иметь такое же право", - заявили адвокаты.

25 декабря зарегистрированный на Островах Кука танкер Eagle S якорем повредил финляндско-эстонский электрокабель Estlink 2 и четыре телекоммуникационных кабеля в Финском заливе. 20 января окружной суд Хельсинки, который действует и как морской суд, вынес постановление об аресте судна по иску пострадавших компаний.

В марте текущего года власти Финляндии сняли арест с танкера Eagle S и разрешили ему выйти в море. "Предварительное следствие, проведенное Национальным бюро расследований, и технические следственные мероприятия, проведенные на борту судна, достигли стадии, когда нет оснований для продолжения ареста судна. С точки зрения расследования, также нет никаких препятствий для выхода судна из финских территориальных вод. Судно вышло из Порвоо утром", - передавал 2 марта портал Yle.

Как сообщалось, решение об отказе в принудительном исполнении ареста не повлияло на другие судебные действия. Операторы финской и эстонской систем электропередачи Fingrid и Elering заявляли о намерении подать иск о возмещении ущерба, причиненного Eagle S, и добиваться компенсации через суд.