Финский суд арестовал танкер Eagle S, подозреваемый в принадлежности к теневому флоту РФ

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Окружной суд Хельсинки вынес постановление об аресте танкера Eagle S, зарегистрированного на Островах Кука и подозреваемого в принадлежности к "теневому" флоту России, сообщает портал Yle в понедельник

"Национальное бюро расследований (NBI) подозревает судно Eagle S в повреждении электрического кабеля Estlink 2 и кабелей, принадлежащих телекоммуникационной фирме Elisa. NBI расследует инциденты как тяжкие преступления", - говорится в сообщении.

Арест наложен по просьбе финской энергетической компании Fingrid и эстонской Elering, владеющих электрокабелем Estlink 2, а также телекоммуникационной компании Elisa, которой принадлежат два кабеля, ведущих из Финляндии в Эстонию. Компании считают, что судовладелец танкера компания Caravella несёт ответственность за ущерб, причинённый в результате повреждения кабелей якорем. Согласно иску энергетических компаний, обрыв электрического кабеля Estlink 2 нанёс и продолжает наносить им значительный ущерб, информирует Yle.

Согласно сообщению, расследование обстоятельств инцидента продолжается, а общая сумма ущерба будет уточнена. Дополнительно будет уточнена и сумма ущерба, нанесённого Elisa.

25 декабря танкер Eagle S якорем повредил электрокабель Estlink 2 и четыре телекоммуникационных кабеля в особой экономической зоне Финляндии. 28 декабря танкер был задержан и переведён в финские территориальные воды. Сейчас Eagle S стоит на якорной стоянке в порту Килпилахти в Порвоо.

Экипаж танкера состоит из 24 человек - граждан Грузии и Индии. Девятерым из них по подозрению в тяжёлом преступлении запрещён выезд из Финляндии.