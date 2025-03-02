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Финляндия сняла арест с танкера с российскими нефтепродуктами

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Власти Финляндии сняли арест с танкера Eagle S с российскими нефтепродуктами и разрешили ему выйти в море.

"Предварительное следствие, проведенное Национальным бюро расследований, и технические следственные мероприятия, проведенные на борту судна, достигли стадии, когда нет оснований для продолжения ареста судна. С точки зрения расследования, также нет никаких препятствий для выхода судна из финских территориальных вод. Судно вышло из Порвоо утром", - сообщили в воскресенье финские СМИ.

Финская пограничная служба осуществляет надзор за выходом танкера Eagle S из территориальных вод и исключительной экономической зоны Финляндии.

Решение об отказе в принудительном исполнении ареста не влияет на другие судебные действия.

Операторы финской и эстонской систем электропередачи Fingrid и Elering намерены подать иск о возмещении ущерба, причиненного Eagle S, и добиваться компенсации через суд. "Мы будем добиваться компенсации за повреждение кабеля Estlink2 через суд", - говорит президент и главный исполнительный директор Fingrid Аста Сихвонен-Пункка.

В миреФинское следствие не нашло доказательств умысла в повреждении кабелей танкером Eagle SЧитать подробнее

Предварительное расследование ведется по делу о повреждении кабелей при отягчающих обстоятельствах и создании помех телекоммуникациям при отягчающих обстоятельствах. Полиция намерена завершить предварительное следствие до конца апреля.

По результатам предварительного следствия, в преступлении подозреваются восемь человек. На данный момент под запретом на выезд из страны находятся три человека, пятерым запрет на выезд был снят на этой неделе.

25 декабря танкер Eagle S якорем повредил финляндско-эстонский электрокабель Estlink 2 и четыре телекоммуникационных кабеля в Финском заливе. Танкер зарегистрирован на Островах Кука и по утверждению властей, является частью "теневого флота" России.

20 января окружной суд Хельсинки, который действует и как морской суд, вынес постановление об аресте судна по иску пострадавших компаний. Судно было направлено на якорную стоянку порта города Порвоо.

Финляндия Eagle S Elering Fingrid Эстония
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