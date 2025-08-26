В Будапеште удары Украины по "Дружбе" назвали нападением на Венгрию и Словакию

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Нападением на Венгрию и Словакию назвал глава венгерского МИД Петер Сийярто удары Украины по инфраструктуре нефтепровода "Дружба", по которому нефть поступает из России в эти две страны.

"Это нападения на Венгрию и Словакию, они направлены против Венгрии и Словакии, они наносят ущерб этим двум странам, но не России", - приводит во вторник телеканал РТРС слова Сийярто.

Венгерский министр считает, что таким образом Киев при поддержке Брюсселя, который хранит молчание относительно украинских атак на нефтепровод, пытается оказать давление на Будапешт и заставить его изменить позицию по конфликту на Украине и ее вступлению в ЕС.

По словам Сийярто, "такая позиция полностью противоречит интересам Венгрии, но отвечает интересам Украины".

"Президент Украины Владимир Зеленский с давних пор давал понять, что до тех пор пока Венгрия не займет проукраинскую позицию, как Брюссель и Европейская народная партия в Совете Европы, удары по нефтепроводу, который играет важное значение для энергетической безопасности Венгрии, будут продолжаться", - сказал глава венгерского внешнеполитического ведомства.

В пятницу Сийярто сообщал, что нефтепровод "Дружба" подвергся атаке ВСУ "в третий раз за короткий промежуток времени".

РТРС напоминает, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял: угрозы Зеленского будут иметь долгосрочные последствия.

"Зеленский открыто выступил с угрозами в адрес Венгрии. Он признал, что украинцы обстреливают нефтепровод, потому что мы не поддерживаем вступление Украины в ЕС. Это в очередной раз указывает на то, что венгры заняли правильную позицию. Высказывания Зеленского будут иметь долгосрочные последствия", - сказал Орбан.

Ранее во вторник словацкие СМИ сообщили, что министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар в телефонных разговорах с представителями украинских властей призвал Киев воздержаться от ударов по инфраструктуре "Дружбы".

По его словам, "эти атаки наносят ущерб не только Словакии, но и самой Украине".

Бланар напомнил, что в последние дни состоялись телефонные переговоры с украинским коллегой Андреем Сибигой и с вице-премьером, министром по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарасом Качкой.