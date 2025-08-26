Поиск

Словакия призвала Украину воздержаться от ударов по нефтепроводу "Дружба"

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар в телефонных разговорах с представителями украинских властей призвал Киев воздержаться от ударов по инфраструктуре нефтепровода "Дружба"

По его словам, которые приводят во вторник словацкие СМИ, "эти атаки наносят ущерб не только Словакии, но и самой Украине".

Бланар напомнил, что в последние дни состоялись телефонные переговоры с украинским коллегой Андреем Сибигой и с вице-премьером, министром по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарасом Качкой.

Другие представители словацких властей, в том числе и президент страны Петер Пеллегрини, также высказали критику в адрес Украины в связи с ударами по инфраструктуре трубопровода "Дружба", по которому нефть из России поступает в Словакию и Венгрию.

Как сообщалось, 18 августа в результате ночного удара ВСУ по одной из подстанций "Дружбы, поставка сырья из РФ в Словакию и Венгрию прекратилась. Через сутки транспортировка была возобновлена.

О новой атаке ВСУ на "Дружбу" стало известно 22 августа. В результате поставки нефти в Венгрию и Словакию снова были приостановлены.

