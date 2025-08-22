Поиск

В Будапеште заявили, что Трамп тоже недоволен ударами Украины по "Дружбе"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил недовольство в связи с ударами Украины по нефтепроводу "Дружба", сообщил в соцсети политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

В своем аккаунте он разместил послание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Трампу об ударах Киева по нефтепроводу.

Ниже в этом документе значатся ответные слава Трампа, написанные от руки: "Виктор, я не рад это слышать. Я очень зол из-за этого. Передайте Словакии (эти слова - ИФ)".

В понедельник 18 августа СМИ сообщили о ночном ударе ВСУ по одной из подстанций нефтепровода "Дружба", обеспечивающего прокачку нефти для Венгрии и Словакии. Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что ответственность за перерыв в поставках нефти из России в Венгрию лежит на Киеве.

22 августа Сийярто сообщил, что нефтепровод "Дружба" подвергся атаке - в третий раз за короткий промежуток времени. Он отметил, что поставки нефти из России прекращены.

Главы МИД Венгрии и Словакии Сийярто и Юрай Бланар призвали Еврокомиссию гарантировать безопасность поставок энергоресурсов.

