ЦАХАЛ продолжает зачистку окраин Газы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Израильские военные ведут операции против позиций группировки ХАМАС на окраинах Газы в рамках подготовки полномасштабного наступления на этот город, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛа.

99-я дивизия Армии обороны Израиля атакует наземную и подземную инфраструктуру ХАМАС, за последние 24 часа разрушила несколько наблюдательных постов группировки. 162-я дивизия ведет бои на городской периферии и в расположенном на севере сектора Газа городе Джебалия.

Продолжаются боевые действия в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа, где войска действуют под прикрытием с воздуха. Также ВВС атаковали склад вооружений ХАМАС для проведения атак на море и ремонтную мастерскую для морских вооружений группировки.

Bloomberg 26 августа сообщил, что израильские власти предоставят ХАМАС время до середины сентября для того, чтобы согласиться на освобождение всех заложников, в противном случае ЦАХАЛ начнет полноценное наступление на Газу. По данным агентства, в минувшие выходные танки и пехота ЦАХАЛа брали город в кольцо, военные наносили авиаудары.

8 августа канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что кабинет безопасности одобрил его план по установлению контроля над городом Газа израильской армией. Эти планы вызвали критику как внутри Израиля, так и за рубежом.

