Израиль отказался отвечать на предложение о перемирии в Газе, с которым согласился ХАМАС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Израиль не отвечает на недавнее предложение о прекращении огня в секторе Газа, на которое дало согласие движение ХАМАС, заявил во вторник официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

"Теперь мяч на стороне Израиля, который, похоже, не намерен достигать соглашения", - приводит газета The National его слова.

Он призвал международное сообщество оказать давление на Израиль и подчеркнул, что нынешние действия Израиля не приведут к положительным результатам.

20 августа Axios со ссылкой на источники передавал, что израильский министр по стратегическим вопросам Рон Дермер на встрече с представителями Катара - посредника на переговорах по Газе - заявил, что Израиль пойдет на прекращение огня только при условии освобождения остающихся в анклаве заложников.

Axios напоминал, что ХАМАС дало согласие на предложение Египта и Катара - освободить 10 живых заложников и выдать тела 18 погибших в обмен на 60 дней прекращения боев и освобождение Израилем части палестинских заключенных. Посредники передали реакцию ХАМАС Израилю, но израильские власти не дали ответа.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.

По данным Минздрава Газы, в анклаве за время операции погибли более 61 тыс. человек.