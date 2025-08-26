Поиск

Израиль отказался отвечать на предложение о перемирии в Газе, с которым согласился ХАМАС

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Израиль не отвечает на недавнее предложение о прекращении огня в секторе Газа, на которое дало согласие движение ХАМАС, заявил во вторник официальный представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари.

"Теперь мяч на стороне Израиля, который, похоже, не намерен достигать соглашения", - приводит газета The National его слова.

Он призвал международное сообщество оказать давление на Израиль и подчеркнул, что нынешние действия Израиля не приведут к положительным результатам.

20 августа Axios со ссылкой на источники передавал, что израильский министр по стратегическим вопросам Рон Дермер на встрече с представителями Катара - посредника на переговорах по Газе - заявил, что Израиль пойдет на прекращение огня только при условии освобождения остающихся в анклаве заложников.

Axios напоминал, что ХАМАС дало согласие на предложение Египта и Катара - освободить 10 живых заложников и выдать тела 18 погибших в обмен на 60 дней прекращения боев и освобождение Израилем части палестинских заключенных. Посредники передали реакцию ХАМАС Израилю, но израильские власти не дали ответа.

7 октября 2023 года ХАМАС совершило нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.

По данным Минздрава Газы, в анклаве за время операции погибли более 61 тыс. человек.

Израиль ХАМАС сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Будапеште удары Украины по "Дружбе" назвали нападением на Венгрию и Словакию

Китай попросил Токио прояснить призывы к бойкоту парада ко Дню победы над милитаристской Японией

Китай попросил Токио прояснить призывы к бойкоту парада ко Дню победы над милитаристской Японией

Литва организует на своей территории производство украинского оружия

Словакия призвала Украину воздержаться от ударов по нефтепроводу "Дружба"

В Израиле протестующие перекрывали автотрассы с требованием освободить заложников в Газе

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить

Член совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволить

В Варшаве заявили, что Польша продолжит оплачивать Starlink для Украины

Австралия высылает иранского посла и еще трех дипломатов

Что случилось этой ночью: вторник, 26 августа

Уолл-стрит завершила торги в минусе

Уолл-стрит завершила торги в минусе
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2360 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });