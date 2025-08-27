Алиев назвал Зангезурский коридор будущим дополнением МТК "Север-Юг"

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Зангезурский коридор станет дополнением международного транспортного коридора "Север-Юг", заявил телеканалу "Аль-Арабийя" президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"На самом деле Зангезурский коридор будет не только транспортным коридором Восток-Запад, но и транспортным коридором Север-Юг. И вместо одного маршрута Север-Юг из России в Иран через Азербайджан у нас будет еще один - из России в Азербайджан, Армению, Нахичевань и далее - в Иран. Так что, думаю, это будет выигрышная ситуация для всего региона, и здесь не будет проигравших", - сказал он.

По его словам, Азербайджан на своей территории создал необходимую железнодорожную и автомобильную инфраструктуру МТК "Север-Юг". "Недостающая часть (Север-Юг - ИФ) находится на территории Ирана. Им нужно построить около 150 км или более. Но это займет время, возможно, несколько лет. Что может произойти с сообщением между Севером и Югом? Оно может пройти через Зангезур. Опять же, если представить карту, маршрут может протянуться из Северной Европы в Россию, в Азербайджан, а затем из Азербайджана в Зангезур, затем в Нахичевань, а из Нахичевани есть железнодорожное сообщение с Ираном, которое пролегает к Персидскому заливу", - отметил он.

Алиев добавил, что Азербайджан сделает все, чтобы укрепить региональное сотрудничество между всеми странами.

Зангезурский коридор - транспортный маршрут, которым планируется связать основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой (НАР, эксклав Азербайджана) с дальнейшем выходом на Турцию и Европу. Часть маршрута пройдет через территорию Армении (42 км). В настоящее время работы по строительству инфраструктуры ведутся на основной территории Азербайджана, в Нахичевани. Кроме этого, Турция приступила к работам на своей территории. Турция рассчитывает на реализацию проекта создания Зангезурского коридора в течение 4-5 лет.

По оценкам Алиева, ежегодная пропускная способность Зангезурского коридора составит 15 млн тонн.

МТК "Север-Юг" связывает север Европы с государствами Персидского залива и Индийского океана через Россию, Кавказ и Центральную Азию. Соглашение о создании этого мультимодального коридора было подписано в 2000 году между Россией, Ираном и Индией, сегодня его участниками являются 12 стран. Коридор включает в себя три направления: западное - по западному берегу Каспия, восточное - соответственно, по восточному, через Казахстан, транскаспийское - через Каспийское море.