Иран пообещал не допустить передачи Зангезурского коридора под управление США

Cоветник руководителя Исламской Республики Иран Али Акбар Велайяти Фото: Rouzbeh Fouladi/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Тегеран выступил резко против передачи под управление США Зангезурского коридора, который соединяет Азербайджан с Нахичеваньской автономией, но находится на границе Армении с Ираном.

"Иран предотвратит создание американского коридора в Кавказском регионе. Такой коридор превратится в площадку для наемников президента США Дональда Трампа, но не будет путем, принадлежащим американскому президенту", - сказал в интервью агентству "Тасним" советник руководителя Исламской Республики Иран Али Акбар Велайяти.

Он напомнил, что Иран всегда выступал против создания Зангезурского коридора, поскольку это посеет противоречия в геополитике региона, послужит перекрою границ и приведет к дезинтеграции Армении.

Ранее турецкая газета "Йени шафак" цитировала посла США в Турции Тома Баррака, который заявлял, что принадлежащий Армении Зангезурский коридор, соединяющий территорию Азербайджана с Нахичеванью, будет передан США в управление на 100 лет. Этот транспортный путь получил официальное название "Международный путь мира и процветания Трампа". На территории коридора будут применяться армянские законы, однако инфраструктура и работы по развитию будут переданы в аренду американскому консорциуму, который займётся модернизацией региона.

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что Еревану и Баку удалось урегулировать проблему, которая ранее препятствовала достижению мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией - урегулирование вопросов использования этого транспортного коридора.

"Мы урегулировали ключевой вопрос, который срывал предыдущие переговоры. В этой декларации закреплено (название коридора - ИФ), которое является большой честью для меня, я этого не просил: "Маршрут Трампа для международного мира и процветания", - сказал Трамп.

Как пояснил американский лидер, "это специальная транзитная зона, которая позволит Азербайджану получить полный доступ к своей территории в районе Нахичевань при полном уважении суверенитета Армении". "Армения также создаёт эксклюзивное партнёрство с Соединёнными Штатами для развития этого коридора", - подчеркнул Трамп.