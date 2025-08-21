Азербайджан планирует достроить железную дорогу до границы с Арменией в 2026 году

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Азербайджан планирует в 2026 году завершить строительство железной дороги до границы с Арменией, заявил на встрече с жителями города Кяльбаджар азербайджанский президент Ильхам Алиев.

"Успешно продолжается строительство железной дороги до Зангилана (на границе с Арменией, дорога является частью Зангезурского коридора - ИФ). Вероятно, ее строительство завершится в следующем году", - сказал он.

По его словам, Азербайджан уже начал работы по полной модернизации железной дороги в Нахичеваньской Автономной Республике. "Мы сейчас полностью модернизируем железную дорогу в Нахчыванской Автономной Республике. Также предусмотрено строительство железной дороги на территории Армении. То есть Армения также взяла на себя это обязательство, и это наш очередной исторический успех", - добавил азербайджанский лидер.

Лидеры Азербайджана и Армении 8 августа подписали в Вашингтоне совместную декларацию, одним из пунктов которой является договоренности о запуске "Маршрута Трампа" (Зангезурского коридора). "Маршрут Трампа" предусматривает строительство железной дороги протяженностью 42 км по территории Армении, что позволит иметь прямую транспортную связь между основной частью Азербайджана и Нахичеванью.

Ранее Алиев заявил, что объем грузоперевозок по Зангезурскому коридору может составить до 15 млн тонн в год.