В правящей партии Армении назвали неприемлемой аренду США коридора в Нахичевань

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Депутат парламента Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Арман Егоян заявил, что вариант с передачей в аренду компании из США транспортного коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью, является для Еревана неприемлемым.

"У американцев была идея об аренде дороги, но она неприемлема для нас. Мы заметили опасность уступки суверенитета, мы увидели опасность не в реализации функции, а в самой аренде. Этот вариант для нас неприемлем", - сказал Егоян в интервью армянским СМИ.

На пресс-конференции 16 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что американская компания может стать управляющим оператором транспортного коридора на юге Армении.

"Этот вариант (участие американской стороны - ИФ) сейчас наиболее обсуждаемый. Идут активные, интенсивные обсуждения. Армянские пограничники также будут стоять на границе", - сказал Пашинян.

Ранее посол США в Турции Томас Баррак заявил на брифинге, что США готовы управлять транспортным коридором на юге Армении, который свяжет основную часть территории Азербайджана с Нахичеванью у границы Ирана, в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана.

24 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о контроле над коридором - это суверенное дело Армении и Азербайджана, Россия всячески поддерживает переговоры между Ереваном и Баку.

"Это внутреннее дело Армении и Азербайджана. Мы всячески поддерживаем переговоры между Арменией и Азербайджаном, мы призываем Баку и Ереван как можно скорее выйти на подписание договора, сохраняя при этом нашу готовность в случае, если это будет востребовано, оказать любое содействие и поддержку", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщение о возможной передаче Зангезурского коридора под контроль США.