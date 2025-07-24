Поиск

В правящей партии Армении назвали неприемлемой аренду США коридора в Нахичевань

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Депутат парламента Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Арман Егоян заявил, что вариант с передачей в аренду компании из США транспортного коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью, является для Еревана неприемлемым.

"У американцев была идея об аренде дороги, но она неприемлема для нас. Мы заметили опасность уступки суверенитета, мы увидели опасность не в реализации функции, а в самой аренде. Этот вариант для нас неприемлем", - сказал Егоян в интервью армянским СМИ.

На пресс-конференции 16 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что американская компания может стать управляющим оператором транспортного коридора на юге Армении.

"Этот вариант (участие американской стороны - ИФ) сейчас наиболее обсуждаемый. Идут активные, интенсивные обсуждения. Армянские пограничники также будут стоять на границе", - сказал Пашинян.

Ранее посол США в Турции Томас Баррак заявил на брифинге, что США готовы управлять транспортным коридором на юге Армении, который свяжет основную часть территории Азербайджана с Нахичеванью у границы Ирана, в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана.

24 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о контроле над коридором - это суверенное дело Армении и Азербайджана, Россия всячески поддерживает переговоры между Ереваном и Баку.

"Это внутреннее дело Армении и Азербайджана. Мы всячески поддерживаем переговоры между Арменией и Азербайджаном, мы призываем Баку и Ереван как можно скорее выйти на подписание договора, сохраняя при этом нашу готовность в случае, если это будет востребовано, оказать любое содействие и поддержку", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщение о возможной передаче Зангезурского коридора под контроль США.

Армения Гражданский договор Азербайджан Нахичевань коридор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США призывают Москву и Киев продолжить прямые переговоры

Обострение палестино-израильского конфликта

США отзывают делегацию из Катара с переговоров о прекращении огня в Газе

Президент Польши подписал закон о выходе страны из конвенции по запрету противопехотных мин

Умер рестлер и актер Халк Хоган

Умер рестлер и актер Халк Хоган

JD.com ведет переговоры о покупке владельца сети MediaMarkt за 2,23 млрд евро

ВВС Таиланда нанесли новую серию ударов по целям в Камбодже

Brent подорожала до $69,48 за баррель

Brent подорожала до $69,48 за баррель

Камбоджа из-за конфликта с Таиландом эвакуировала 5 тыс. человек с приграничных территорий

Камбоджа из-за конфликта с Таиландом эвакуировала 5 тыс. человек с приграничных территорий

Таиланд будет готов к переговорам с Камбоджей только после завершения боев

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6811 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2312 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });