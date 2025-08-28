США направили к берегам Латинской Америки 8 кораблей для борьбы с наркокартелями

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Командование ВМС США перебросило в воды Карибского моря и Тихого океана ближе к берегам Центральной и Южной Америки восемь кораблей с целью усилить борьбу с наркокартелями, сообщает The Washington Post.

"Корабли участвуют в расширенной антинаркотической операции, перехватывают контрабанду наркотиков в Латинской Америке, заявил The Washington Post (WP) представитель Минобороны США", - передает издание.

По данным газеты, всего США отправили на юг три эсминца, крейсер, два десантных корабля-дока, универсальный десантный корабль и корабль для действий в прибрежной зоне. На них находятся сотрудники Береговой охраны и правоохранительных органов, которые будут проводить задержания подозреваемых во время перехвата грузов наркотиков.

Собеседник уточнил, что корабли не находятся непосредственно у берегов Венесуэлы. По его словам, эсминцы USS Gravelyи и USS Jason Dunham сейчас находятся в восточной части Карибского моря. По данным за вторник, эсминец USS Sampson совершал плавание в Тихом океане у побережья Панамы.

Однако маршрут следования универсального десантного корабля Iwo Jima с 2,5 тыс. морских пехотинцев на борту в сопровождении двух кораблей пришлось скорректировать из-за урагана "Эрин". Во вторник группа из трех кораблей все еще находилась у Восточного побережья США. При этом корабль прибрежной зоны USS Minneapolis-St. Paul действовал в Карибском море, а крейсер USS Lake Erie - в Тихом океане у берега Мексики.

Как сообщала газета The New York Times также со ссылкой на источники, президент США Дональд Трамп направил Пентагону конфиденциальное распоряжение начать силовые акции в отношении латиноамериканских наркокартелей. Однако точно неясно, в чем могут заключаться подобные военные операции. Ранее WP сообщало, что список вариантов варьировался от ракетных ударов по руководителям картелей и объектам преступных группировок до оказания содействия властям Мексики.

Развертывание военных США вызвало опасения властей Венесуэлы и мобилизацию ими дополнительных сил в районе границы с Колумбией. Ранее американская администрация предложила вознаграждение в размере $50 млн - вместо прежних $25 млн - за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Генпрокурор США Пэм Бонди обвинила Мадуро в сотрудничестве с картелями "Трен-де-Арагуа" и "Синалоа" для распространения наркотиков.

Однако, отмечает WP, несмотря на риторику Вашингтона, Белый дом ранее продлил действие лицензии компании Chevron на продолжение добычи нефти в Венесуэле. На прошлой неделе в воды США пришли два танкера с венесуэльской нефтью. Кроме того, Штаты продолжают координировать с Каракасом рейсы для вывоза нелегалов с американской территории. С февраля из США депортировали примерно 8 тыс. венесуэльских нелегальных мигрантов. "За кулисами дела идут как обычно", - резюмировал источник издания.