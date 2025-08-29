Поиск

ЕК хочет направить почти 200 млрд евро активов РФ на восстановление Украины

Еврокомиссия разрабатывает схему передачи этих средств, сообщило издание Politico

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Европейская комиссия разрабатывает схему, позволяющую направить почти 200 млрд евро иммобилизованных российских активов на восстановление Украины после завершения конфликта, сообщает в пятницу Politico со ссылкой на источники.

"Брюссель изучает настроения в столицах государств союза по поводу возможности перевести активы в более рискованные инвестиции, которые смогут заработать больше для Украины", - заявили чиновники изданию.

"В качестве обходного пути юристы Еврокомиссии рассматривают возможность перевода активов в "специальный целевой фонд", поддерживаемый рядом стран ЕС и, возможно, другими странами", - отмечает Politico.

По словам одного из собеседников, фонд может быть открыт к участию таких стран G7, выступающих за конфискацию активов РФ, как Канада и Британия. Однако точные детали проекта еще предстоит выработать.

При этом, уточняет издание, вариант не является конфискаций активов, так как против этого выступает большинство стран ЕС из-за финансовых и юридических сложностей.

Politico отмечает, что эту схему впервые обсудят в субботу на неформальной встрече глав МИД ЕС в Копенгагене.

10 августа Financial Times со ссылкой на источники передавало, что европейские страны изучают возможность использования замороженных российских активов для выдачи кредитов Украине. Тогда же вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не хочет более финансировать Украину.

ЕК ЕС Украина
