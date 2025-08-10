В ЕС рассматривают использование российских активов для кредитов Украине

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Европейские страны изучают возможность использования замороженных российских активов для выдачи кредитов Украине, сообщает в воскресенье The Financial Times со ссылкой на источники.

"Одно из предложений, которое обсуждается, включает займ наличных, накопленных в бельгийском депозитарии Euroclear из российских активов в размере 190 млрд евро, и передачу их в виде кредита Украине", - сообщили собеседники издания.

Ранее в воскресенье вице-президент США Джей ДиВэнс заявил, что Вашингтон не хочет более финансировать Украину.

"Если вы так сильно переживаете из-за конфликта, вы должны быть готовы играть более прямую и существенную роль в финансировании войны сами", - сказал Вэнс в интервью Fox News, обращаясь к европейским странам.

Ожидается, что в понедельник главы МИД стран ЕС проведут встречу для обсуждения ситуации на Украине.