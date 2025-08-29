Белый дом хочет задействовать 200 агентов Иммиграционной и таможенной полиции против нелегалов в Чикаго

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Власти США планируют привлечь 200 сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) для рейдов против нелегальных иммигрантов в Чикаго, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении газеты документы.

"Согласно внутренним документам, администрация президента США Дональда Трампа составляет планы преследования мигрантов в Чикаго силами 200 офицеров министерства внутренней безопасности, с использованием военно-морской базы вне черты города для их развертывания", - отмечает газета.

По данным издания, детали подготовки указывают, что власти планируют длительную операцию, предположительно, в сентябре. Предполагается, что мероприятия в районе агломерации Чикаго продлятся 30 дней. При этом, если Пентагон одобрит запрос министерства внутренней безопасности на использование своей базы, это станет свидетельством того, как администрация стирает разграничительные линии между юрисдикцией военных и органами правопорядка, поясняет NYT.

Согласно документам, первые сотрудники ICE должны прибыть в район развертывания 2 сентября. Запрос в Минобороны предполагает размещение на базе 250 человек, работу пункта управления операциями и пункта реагирования на чрезвычайные ситуации; размещение 140 единиц транспорта, хранение экипировки и медикаментов.

"В Чикаго по-прежнему проблемы с преступностью. Так что президент США Трамп вновь обещает народу Америки сделать страну безопасной", - заявил ответственный за безопасность границ и депортацию нелегальных мигрантов Том Хоман, добавив, что идут дискуссии о возможности использовать базу ВМС.

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон выступил против таких планов. "Этот план, похоже, повторение опробованной в Лос-Анджелесе тактики, когда присутствие агентов ICE служит для дальнейшей эскалации и привлечения федеральных агентов и Нацгвардии", - говорилось в его заявлении.

Накануне Associated Press сообщало, что администрация Трампа направила военной базе рядом с Чикаго запрос о предоставлении оборудования и инфраструктуры для нужд операций министерства внутренней безопасности по борьбе против нелегальной иммиграции.

На прошлой неделе Трамп заявил, что может направить подразделения Национальной гвардии США и в Чикаго. "После того как мы покончим с преступностью в Вашингтоне, мы займемся другими городами. Думаю, следующим (после Вашингтона) станет Чикаго", - сказал Трамп.

Губернатор Иллинойса, член Демократической партии Джей Роберт Прицкер выступил против данной идеи.

По данным AP, в 2024 году в Чикаго зафиксировали 573 случая насильственных смертей - больше, чем в любом другом городе США. Однако за первые шесть месяцев 2025 год уровень преступлений с насилием в Чикаго упал на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.