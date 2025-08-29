Поиск

Белый дом хочет задействовать 200 агентов Иммиграционной и таможенной полиции против нелегалов в Чикаго

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Власти США планируют привлечь 200 сотрудников Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) для рейдов против нелегальных иммигрантов в Чикаго, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении газеты документы.

"Согласно внутренним документам, администрация президента США Дональда Трампа составляет планы преследования мигрантов в Чикаго силами 200 офицеров министерства внутренней безопасности, с использованием военно-морской базы вне черты города для их развертывания", - отмечает газета.

По данным издания, детали подготовки указывают, что власти планируют длительную операцию, предположительно, в сентябре. Предполагается, что мероприятия в районе агломерации Чикаго продлятся 30 дней. При этом, если Пентагон одобрит запрос министерства внутренней безопасности на использование своей базы, это станет свидетельством того, как администрация стирает разграничительные линии между юрисдикцией военных и органами правопорядка, поясняет NYT.

Согласно документам, первые сотрудники ICE должны прибыть в район развертывания 2 сентября. Запрос в Минобороны предполагает размещение на базе 250 человек, работу пункта управления операциями и пункта реагирования на чрезвычайные ситуации; размещение 140 единиц транспорта, хранение экипировки и медикаментов.

"В Чикаго по-прежнему проблемы с преступностью. Так что президент США Трамп вновь обещает народу Америки сделать страну безопасной", - заявил ответственный за безопасность границ и депортацию нелегальных мигрантов Том Хоман, добавив, что идут дискуссии о возможности использовать базу ВМС.

В миреМэр Чикаго раскритиковал планы Трампа направить нацгвардию в городЧитать подробнее

Мэр Чикаго Брэндон Джонсон выступил против таких планов. "Этот план, похоже, повторение опробованной в Лос-Анджелесе тактики, когда присутствие агентов ICE служит для дальнейшей эскалации и привлечения федеральных агентов и Нацгвардии", - говорилось в его заявлении.

Накануне Associated Press сообщало, что администрация Трампа направила военной базе рядом с Чикаго запрос о предоставлении оборудования и инфраструктуры для нужд операций министерства внутренней безопасности по борьбе против нелегальной иммиграции.

На прошлой неделе Трамп заявил, что может направить подразделения Национальной гвардии США и в Чикаго. "После того как мы покончим с преступностью в Вашингтоне, мы займемся другими городами. Думаю, следующим (после Вашингтона) станет Чикаго", - сказал Трамп.

Губернатор Иллинойса, член Демократической партии Джей Роберт Прицкер выступил против данной идеи.

По данным AP, в 2024 году в Чикаго зафиксировали 573 случая насильственных смертей - больше, чем в любом другом городе США. Однако за первые шесть месяцев 2025 год уровень преступлений с насилием в Чикаго упал на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

США Чикаго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Арестованный в Ереване глава ГК "Ташир" Карапетян создал движение "По-своему"

Что случилось этой ночью: пятница, 29 августа

Шойгу отметил роль талибов в борьбе с наркопроизводством

Шойгу отметил роль талибов в борьбе с наркопроизводством

В Польше во время репетиции авиашоу разбился самолет F-16

Власти США попросили помощи у военной базы близ Чикаго для операций против нелегалов

Белый дом сообщил о недовольстве Трампа ударами РФ по Киеву

Что произошло за день: четверг, 28 августа

ЕК выдвинула предложения по реализации совместной с США декларации о торговле

Продажи коньяка в мире упали на 13,4% из-за снижения спроса в Китае и премиум-сегменте

Продажи коньяка в мире упали на 13,4% из-за снижения спроса в Китае и премиум-сегменте

Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Словакия возобновила выдачу туристических виз россиянам
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7048 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Бюджет РФБюджет РФ48 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });