Член совета управляющих ФРС Лиза Кук подала в суд на Трампа

Таким образом она пытается заблокировать решение о ее увольнении из руководства американского ЦБ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лиза Кук подала судебный иск к президенту США Дональду Трампу, чтобы заблокировать его попытку уволить ее из руководства американского ЦБ.

В иске, поданном в федеральный окружной суд Вашингтона, утверждается, что Трамп нарушил закон, уволив Кук с ее должности без достаточных на то оснований.

Трамп сообщил об увольнении Кук ранее в августе, опубликовав соответствующее письмо к ней в соцсети Truth Social. Президент сослался на обвинения в мошенничестве с ипотекой, выдвинутые против Кук главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте. Официальных обвинений в каких-либо нарушениях члену руководства ФРС предъявлено не было.

В иске Кук говорится, что Трамп "сфабриковал" повод для ее увольнения, нарушив закон о Федеральной резервной системе, в соответствии с которым президенту требуется доказать наличие веской причины, чтобы отправить в отставку члена совета управляющих. Действия президента являются беспрецедентной атакой на независимость американского ЦБ, утверждает Кук.

"Даже если бы президент был более осторожен в попытках скрыть истинное обоснование своих действий, сфабрикованный им повод для увольнения Кук - необоснованные и неподтвержденные обвинения в том, что она, "возможно", допустила ошибку при заполнении ипотечных документов до утверждения ее кандидатуры в совет управляющих ФРС Сенатом США, не является "достаточным поводом" в соответствии с законом и не поддерживается судебной практикой", - говорится в иске.

Истинная причина желания сместить Кук заключается в том, чтобы "добиться ее быстрой отставки и освободить место в совете управляющих, которое Трамп мог быть заполнить для продвижения своей повестки по подрыву независимости ФРС", отмечается в документе.

Кук была выдвинута на должность члена совета управляющих ФРС в 2022 году Джо Байденом, занимавшим на тот момент пост президента США. Срок ее службы в руководстве Федрезерва истекает лишь в 2038 году.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что готов к юридической битве. Он сообщил своим советникам, что хочет как можно быстрее найти замену Кук, писала The Wall Street Journal.

Кук просит суд запретить председателю Федрезерва Джерому Пауэллу и совету управляющих выполнять распоряжение Трампа о ее увольнении.

ФРС ранее заявила, что будет действовать в соответствии с решением суда.

