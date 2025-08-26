Поиск

Трамп продолжает настаивать на увольнении члена правления ФРС за мошенничество

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп объявил, что принял решение об увольнении члена правления Федеральной резервной системы (ФРС) Лизы Кук в связи с мошенничеством в области ипотеки.

"Я пришел к выводу, что есть достаточные основания отстранить вас от занимаемой должности", - написал Трамп в письме Кук, которое было опубликовано в социальной сети Truth Social.

Он пояснил, что "американский народ должен иметь возможность полностью доверять честности членов, которым поручено определять политику и осуществлять надзор за ФРС".

"В свете вашего лживого и потенциально преступного поведения в финансовом вопросе, они этого не могут, и у меня нет такой уверенности в вашей честности", - подчеркнул американский президент.

Трамп 20 августа уже писал в Truth Social, что "Кук должна уйти в отставку, немедленно". По его словам, Кук будто бы "подделала банковские документы и сведения о собственности, чтобы получить более выгодные условия по ипотечным кредитам", что является мошенничеством и подпадает под уголовное преследование.

Обвинения против Кук были выдвинуты главой Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Биллом Пулте, верным сторонником Трампа. Пулте 15 августа направил обращение генеральному прокурору США Пэм Бонди, призвав ее провести расследование в отношении Кук в связи с двумя ипотечными кредитами.

Кук заявила в тот же день, что "узнала из СМИ" о посте Пулте в соцсети X, касающемся ипотечных заявок, поданных в 2021 году, за год до ее прихода в ФРС, подчеркнув, что "не намерена поддаваться давлению и уходить со своего поста из-за каких-то вопросов, поднятых в твите".

Трамп постоянно критикует Федрезерв, требуя резкого смягчения денежно-кредитной политики. ФРС удерживает ставку на уровне 4,25-4,5% с декабря 2024 года.

