Ереван и Вашингтон договорились сотрудничать по усилению безопасности границы Армении

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Армения и США будут сотрудничать в сфере укрепления безопасности армянских границ в рамках наращивания потенциала проекта "Перекресток мира". Текст соответствующего меморандума о взаимопонимании, который страны подписали в Вашингтоне 8 августа, обнародовало правительство Армении.

Инициированный армянским правительством проект "Перекресток мира" предполагает разблокирование всех транспортных коммуникаций в регионе, в частности, между Арменией и Азербайджаном, Арменией и Турцией.

Целью меморандума о взаимопонимании названо сотрудничество в целях улучшения инфраструктуры и безопасности границ Армении, в том числе посредством инвестиций, ресурсов, обучения и партнерства.

Участники меморандума нацелены на реагирование в контексте приоритетов Армении в области инфраструктуры и безопасности границ, в том числе путем стимулирования инвестиций частного сектора; повышения эффективности таможенного контроля и сотрудничества в области безопасности границ, а также наращивания потенциала, в том числе в целях борьбы с незаконным оборотом и контрабандой; содействия обмену передовым опытом между министерством внутренней безопасности США и Пограничными войсками Службы национальной безопасности и Комитета по государственным доходам Армении.

"Участники нацелены на сотрудничество в ряде сфер, включая, однако не ограничиваясь, следующими: укрепление безопасности границ Армении посредством обучения, использования ресурсов правительства США и передового опыта Таможенной и пограничной службы министерства внутренней безопасности США; увеличение инвестиций в операции по киберзащите; стимулирование инвестиций в модернизацию инфраструктуры Армении, а также сектора безопасности границ", - говорится в документе.

8 августа в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой, в том числе, отмечается, что Армения будет работать с США совместно с некоторыми третьими сторонами над выработкой рамок проекта транспортной связанности "Дорога Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP) на территории Армении.

Ранее Пашинян заявлял, что армяно-американская компания в рамках TRIPP будет осуществлять управление бизнесом, а не контролировать дорогу в 42 км на юге Армении, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью.

Ранее заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что в рамках проекта TRIPP планируется регистрация в Армении компании, акции которой будут разделены между Арменией и США.