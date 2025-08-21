Поиск

Управлять бизнесом проекта "Дорога Трампа" будет армяно-американское СП

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Армяно-американская компания в рамках проекта "Дорога Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP) на территории Армении будет осуществлять управление бизнесом, а не контролировать дорогу, заявил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Армяно-американская компания будет не контролировать эту дорогу (42 км участок дороги на юге Армении, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью - ИФ), а управлять ею, то есть будет осуществлять управление бизнесом", - сказал он.

Ранее замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что в рамках проекта TRIPP планируется регистрация в Армении компании, акции которой будут разделены между Арменией и США.

8 августа в Вашингтоне Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой в том числе отмечается, что Армения будет работать с США совместно с некоторыми третьими сторонами над выработкой рамок проекта транспортной связанности "Дорога Трампа к международному миру и процветанию" (TRIPP) на территории Армении.

Азербайджан Армения Дональд Трамп Никол Пашинян США Ваан Костанян
