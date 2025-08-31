Лукашенко назвал Белоруссию связующим звеном для экономических проектов ШОС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству "Синьхуа" отметил роль Белоруссии в ШОС после вступления республики в организацию.

"Наша страна стала связующим звеном в экономических проектах, так как через нас открываются новые маршруты в Европу", - цитирует Лукашенко пресс-служба белорусского президента.

Лукашенко отметил, что Белоруссия может предложить государствам - членам ШОС поставки своей продукции - от высокотехнологичной сельхозтехники до органической пищевой продукции и калийных удобрений, в производстве которых Белоруссия занимает одну из лидирующих позиций в мире.

"Белорусский опыт в машиностроении, производстве продовольствия, а также налаженные технологии глубокой переработки различного сырья могут стать основой для новых совместных промышленных кластеров в рамках ШОС", - отметил Лукашенко.