Белоруссия оценивает первый год работы в статусе члена ШОС

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству "Синьхуа" заявил о позитивных ожиданиях, связанных с визитом в Китай на саммит ШОС, и отметил, что сейчас Белоруссия дает оценку первого года своей работы в статусе члена этой организации.

"С нынешним визитом я связываю самые позитивные ожидания. Во-первых, прошел ровно год, как Белоруссия присоединилась к "шанхайской семье". Сейчас не только Китай подводит итоги своего председательства в организации, но и Белоруссия дает оценку первого года своей работы в статусе члена ШОС", - заявил Лукашенко, которого цитирует пресс-служба президента Белоруссии.

Также Лукашенко выразил надежду, что визит в Китай предоставит еще одну возможность для углубления стратегического партнерства Белоруссии и Китая.

"Это будет новый импульс для белорусско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере, активизации совместных проектов в области науки, технологий, промышленной кооперации. Возможно, нам удастся запустить новые направления", - отметил президент.