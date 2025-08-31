Лукашенко заявил, что белорусско-китайское сотрудничество будет укрепляться

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в укреплении белорусско-китайского сотрудничества, о чем сообщил в интервью китайскому информагентству "Синьхуа".

"Я абсолютно убежден: белорусско-китайское сотрудничество будет только укрепляться. Мы вместе воплощаем в жизнь масштабные проекты, поддерживаем друг друга на международной арене", - приводит слова Лукашенко пресс-служба белорусского президента.

Белорусский президент в интервью назвал председателя КНР Си Цзиньпина руководителем с глобальным масштабом личности.