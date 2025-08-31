Лукашенко перед саммитом ШОС встретился с Си Цзиньпином

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Тяньцзине, где 31 августа - 1 сентября проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества.

"Лукашенко и Си Цзиньпин встретились в Тяньцзине", - сообщили в госагентстве БелТА.

Как сообщалось ранее, в ходе нынешнего рабочего визита отдельное внимание планируется уделить вопросам развития белорусско-китайского сотрудничества.