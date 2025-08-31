Армения заявила о поддержке позиции Китая в отношении Тайваня

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, Армения выступает против любой формы "независимости Тайваня", говорится в совместном заявлении об установлении стратегического партнерства между Арменией и Китаем.

"Армянская сторона подтверждает свою позицию в поддержку принципа "Одного Китая", признавая, что в мире существует только один Китай. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики - единственным законным правительством, представляющим весь Китай. Армянская сторона решительно выступает против любой формы "независимости Тайваня" и поддерживает усилия Китая по национальному воссоединению", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Армении.

В нем отмечается, что Ереван и Пекин руководствуются принципами мирного сосуществования: взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, недопущение агрессии, невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимная выгода.

"Стороны выступают друг для друга как надежные партнеры, воздерживаясь от действий, наносящих ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития другой стороны, а также от любых действий, подрывающих взаимное доверие между двумя странами и дружбу между народами", - говорится в заявлении.

Со своей стороны Китай "подтверждает свою твердую поддержку политической независимости, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ Республики Армения, поддерживает мирную повестку, предложенную армянской стороной".

"Стороны убеждены, что геополитические интриги, провоцирующие конфронтацию, не могут служить никакой цели, и совместно выступают против шагов, дестабилизирующих регион и провоцирующих новую эскалацию", - говорится в документе.

Кроме того, Армения и Китай выразили готовность к дальнейшему увеличению взаимных инвестиций в целях укрепления сотрудничества в таких областях, как промышленность, информационные и телекоммуникационные технологии, сельское хозяйство, энергетика, искусственный интеллект.

"Стороны подчеркивают важность сотрудничества в сферах информационных технологий, инноваций и искусственного интеллекта и выражают готовность содействовать созданию инкубационных центров, научно-технологических парков, инновационных центров и совместных исследовательских центров", - отмечается в заявлении.