Правые партии лидируют в опросах во Франции, Великобритании, ФРГ

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Партии правого толка и националисты, согласно опросам, впервые заняли первое место по популярности сразу в трех крупнейших экономиках Европы: Великобритании, ФРГ и Франции, сообщает в воскресенье газета The Wall Street Journal (WSJ).

"Впервые популистские и крайне правые партии лидируют в опросах одновременно в трех крупнейших странах Европы - Великобритании, Франции и Германии", - пишет издание.

Эксперты связывают эту тенденцию с тем, что граждане всех трех стран недовольны ростом числа иммигрантов и ослаблением экономики.

Во Франции в этом году стабильно лидирует в опросах партия националистов "Национальное объединение". Опрос компании Elabe, проведенный в прошлом месяце, показал, что лидер этой партии Жордан Барделла является самым популярным политиком в стране с рейтингом одобрения 36%.

По информации WSJ, в Великобритании антимиграционная партия Reform UK ("Реформировать Соединенное Королевство"), возглавляемая бывшим сторонником "Брексита" Найджелом Фаражем, за последние шесть месяцев резко выросла в рейтингах и теперь сильно опережает в опросах две традиционные крупнейшие партии страны: правящую Лейбористскую партию и оппозиционных консерваторов.

В Германии ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с начала года идет вровень с правоцентристским консервативным альянсом Христианско-демократического союза и Христианского-социального союза (ХДС/ХСС), занимающим большинство мест в правящей коалиции. По данным Forsa, одного из ведущих социологических агентств страны, в последние недели АдГ опередила ХДС - впервые с апреля 2025 года.

