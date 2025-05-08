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Контрразведка ФРГ до вердикта суда не будет называть "АдГ" экстремистской партией

Контрразведка ФРГ до вердикта суда не будет называть "АдГ" экстремистской партией
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Ведомстве по охране конституции ФРГ приняли решение на время отказаться от того, чтобы классифицировать "Альтернативу для Германии" (АдГ) как экстремистскую партию ультраправого толка, сообщают в четверг европейские СМИ.

Такой шаг ведомство, выполняющее в ФРГ функции службы контрразведки, будет соблюдать до тех пор, пока суд в Кёльне не вынесет вердикт по апелляции, поданной "Альтернативой для Германии".

Ранее этой весной Ведомство по охране конституции ФРГ объявило, что собрало достаточно данных, чтобы считать "Альтернативу для Германии" экстремистской партией.

В самой партии предупредили, что считают такое решение политизированным и пообещали добиваться его отмены через суды.

Германия Альтернатива для Германии АдГ
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