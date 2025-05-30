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Ле Пен пригрозила вотумом недоверия правительству Франции из-за налогов

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Французское ультраправое "Национальное объединение" будет голосовать за вынесение вотума недоверия правительству, если премьер-министр Франсуа Байру повысит налоги, заявила председатель фракции "Национального объединения" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен.

"Если Байру планирует повысить налоги, как это делал его предшественник Барнье, то он вынудит нас принять то же решение (...) - проголосовать за вотум недоверия", - предупредила она.

Ле Пен выступает против повышения НДС, часть поступлений от которого, как планирует французский премьер, пойдет на финансирование социального обеспечения.

"Повышение НДС - это несправедливый удар по наиболее малоимущим категориям населения, так как потребление составляет более значительную часть расходов малообеспеченных семей, нежели более привилегированных слоев населения", - считает она.

Ранее Байру заявил, что хочет решить проблему бюджета социального страхования, финансирование которого сильно опирается на подоходный налог. Он считает необходимым повысить НДС и за счет этого увеличить финансирование социального обеспечения.

4 декабря 2024 года Национальное собрание вынесло вотум недоверия правительству Мишеля Барнье. Он продвигал бюджет 2025 года, ориентированный на жесткую экономию, применил статью 49.3 французской Конституции, позволяющую обойти голосование депутатов, для принятия законопроекта о социальном страховании.

Марин Ле Пен Национальное собрание Франция Мишель Барнье Франсуа Байру
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