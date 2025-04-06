Ле Пен на митинге в Париже назвала политическим решением вынесенный ей приговор

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Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Председатель фракции крайне правого "Национального объединения" в Национальном собрании Франции Марин Ле Пен назвала "политическим решением" вынесенный ей 31 марта приговор, который включает 5-летний запрет на участие в выборах.

"Это не юридическое решение. Это политическое решение!" - заявила Ле Пен, выступая в воскресенье на митинге в ее поддержку сторонников "Национального объединения", собравшихся на площади Вобан в Париже перед зданием Дома инвалидов.

"Я, не колеблясь, подчеркиваю политический аспект предпринятого против нас процесса", - сказала глава парламентской фракции, чьи высказывания приводят французские СМИ.

Ле Пен призвала избирателей "Национального объединения" к "мирному и демократическому сопротивлению, народному и патриотическому".

"Правосудие не может вмешиваться в то, как избранные должностные лица выполняют свой мандат на службе французскому народу, пока нет личного обогащения или коррупции. И не ему также определять кандидатов для выборов", - настаивала французский политик, указав на "темную игру" между системой правосудия и СМИ.

Ле Пен поблагодарила собравшихся сторонников за солидарность и подчеркнула: "Пусть все будут уверены: я не сдамся".

По утверждению выступившего на митинге председателя "Национального объединения" Жордана Барделлы, поддержать Ле Пен собралось более 10 тыс. человек.

В воскресенье в Париже прошло еще два значительных политических мероприятия. В парижском пригороде Сен-Дени партия "Возрождение" организовала съезд пропрезидентской коалиции "Вместе", участники которого высказывались в поддержку правосудия в деле Ле Пен. Так, бывший премьер-министр Габриэль Атталь заявил: "Марин Ле Пен и "Национальное объединение" признаны виновными в хищении миллионов евро наших налогов. (...) Если ты украл, ты должен за это ответить".

В свою очередь, при координации крайне левой "Непокорённой Франции" на площади Республики левые силы провели манифестацию против "угрозы демократии со стороны крайне правых". По данным организаторов, они смогли собрать 15 тыс. человек. В то же время полицейский источник сообщил журналистам, что их было не более 3 тысяч.

Суд в Париже признал Ле Пен виновной по делу о хищении средств в Европарламенте через фиктивный найм на работу парламентских помощников. Ее приговорили к четырем годам тюремного заключения: два из них - условно, еще два - она будет обязана носить электронный браслет. Кроме того, суд постановил, что Ле Пен должна выплатить штраф в размере 100 тыс. евро, а также запретил ей 5 лет участвовать в выборах. Вместе с тем правосудие признало, что в этом деле нет признаков ни личного обогащения, ни коррупции.



