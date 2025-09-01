Поиск

Лагард отметила, что риск потери независимости ФРС вызывает "серьезное беспокойство"

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Потеря независимости Федеральной резервной системой (ФРС) может иметь серьезные последствия как для США, так и для мировой экономики, считает президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

Если президент США Дональд Трамп преуспеет в своих попытках установить контроль над Федрезервом, это вызовет "серьезное беспокойство", заявила Лагард в интервью французскому Radio Classique в понедельник.

Сделать это будет трудно, поскольку Трампу необходимо контролировать большинство руководителей ФРС, принимающих решение по ставке, отметила Лагард. Однако, если это удастся, независимость решений американского ЦБ по ставке окажется под угрозой, сказала она.

Такое развитие ситуации, по словам главы ЕЦБ, будет иметь серьезные последствия не только для США, но и для мировой экономики в целом, учитывая центральную роль Соединенных Штатов в ней.

Трамп постоянно критикует руководство Федрезерва, требуя от него снижения базовой процентной ставки с текущего уровня в 4,25-4,5% годовых. На прошлой неделе президент США отправил в отставку члена совета управляющих американского ЦБ Лизу Кук, сославшись на обвинения в мошенничестве с ипотекой, несмотря на то, что официально никаких претензий ей предъявлено не было. Кук, однако, подала судебный иск к Трампу, оспаривая увольнение.

В начале августа другой член совета управляющих ФРС - Адриана Куглер - неожиданно покинула свой пост досрочно без объяснения причин.

В общей сложности в Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC), принимающий решения по денежно-кредитной политике, входят семь членов совета управляющих ФРС и президенты пяти Федеральных резервных банков (ФРБ). Состав глав ФРБ в FOMC меняется на основе ежегодной ротации.

