Хуситы заявили об атаке при помощи БПЛА на здание генштаба Израиля

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Хуситы выступили с утверждением во вторник, что нанесли удары по объектам в Израиле, включая генеральный штаб Армии обороны страны (ЦАХАЛ).

"Вооруженные силы Йемена нанесли удары БПЛА по четырем объектам в Израиле. Одна из целей - здание генштаба", - говорится в заявлении представителя хуситов бригадного генерала Яхья Сарьи в соцсети X.

По словам Сарьи, удары также пришлись на электростанцию "Орот Рабин" в городе Хадера, аэропорт имени Бен-Гуриона и порт Ашдода.

Также, по утверждениям хуситов, атаке подвергся контейнеровоз, зашедший в один из портов в северной части Красного моря, и по мнению хуситов, "связанный с Израилем".

Израильская сторона эту информацию к настоящему время не комментировала.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы активизировали атаки в регионе. ЦАХАЛ также наносит удары по целям на контролируемой хуситами территории Йемена.