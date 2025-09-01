Поиск

Хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому танкеру

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы утверждают, что нанесли ракетный удар по израильскому танкеру Scarlet Ray в Красном море.

"Военно-морские силы хуситов провели операцию против израильского нефтяного танкера Scarlet Ray на севере Красного моря", - говорится в сообщении представителя хуситов Яхьи Сари, распространённом в социальной сети X в понедельник.

Сари отметил, что ракета, по данным хуситов, попала по судну.

Вместе с тем в воскресенье в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщили, что в Красном море было атаковано судно, однако ракета в него не попала.

Согласно этим данным, никто из членов команды не пострадал, судно продолжает идти по намеченному курсу.

Scarlet Ray идет под флагом Либерии, но, по данным охранной фирмы Ambrey, принадлежит Израилю.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы в Йемене активизировали атаки в регионе, в том числе они многократно атаковали Израиль беспилотниками и ракетами. ЦАХАЛ также наносит удары по целям на контролируемой хуситами территории Йемена.

