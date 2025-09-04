В отношении члена совета управляющих ФРС Лизы Кук начато уголовное расследование

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизы Кук, сообщает The Wall Street Journal.

По словам источников газеты, Минюст выдал ряд повесток в рамках проверки на предмет того, действительно ли Кук предоставила неверную информацию при подаче ипотечных заявок.

Ранее обвинение против Кук в мошенничестве с ипотекой выдвинул глава Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Билл Пулте. Он направил обращение генеральному прокурору США Пэм Бонди, призвав ее провести расследование в отношении Кук. В обращении Пулте утверждалось, что Кук "подделала банковские документы и сведения о собственности, чтобы получить более выгодные условия по ипотечным кредитам", что является мошенничеством и подпадает под уголовное преследование.

Президент США Дональд Трамп уволил Кук в конце августа, сославшись на выдвинутые Пулте обвинения. Однако она подала судебный иск к президенту, чтобы заблокировать ее увольнение из руководства американского ЦБ. В иске, поданном в федеральный окружной суд Вашингтона, утверждается, что Трамп "сфабриковал" повод для ее увольнения, нарушив закон о Федеральной резервной системе, в соответствии с которым президенту требуется доказать наличие веской причины, чтобы отправить в отставку члена совета управляющих.

Истинная причина желания сместить Кук заключается в том, чтобы "добиться ее быстрой отставки и освободить место в совете управляющих, которое Трамп мог быть заполнить для продвижения своей повестки по подрыву независимости ФРС", отмечается в иске.

Судья рассматривает просьбу Кук о вынесении экстренного постановления, которое запретит ее увольнение с поста члена совета управляющих ФРС на время рассмотрения дела.

Следующее заседание Федрезерва по базовой процентной ставке пройдет 16-17 сентября.

Кук была выдвинута на должность члена совета управляющих ФРС в 2022 году Джо Байденом, занимавшим на тот момент пост президента США. Срок ее службы в руководстве Федрезерва истекает лишь в 2038 году.