Поиск

В отношении члена совета управляющих ФРС Лизы Кук начато уголовное расследование

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении члена совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Лизы Кук, сообщает The Wall Street Journal.

По словам источников газеты, Минюст выдал ряд повесток в рамках проверки на предмет того, действительно ли Кук предоставила неверную информацию при подаче ипотечных заявок.

Ранее обвинение против Кук в мошенничестве с ипотекой выдвинул глава Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) США Билл Пулте. Он направил обращение генеральному прокурору США Пэм Бонди, призвав ее провести расследование в отношении Кук. В обращении Пулте утверждалось, что Кук "подделала банковские документы и сведения о собственности, чтобы получить более выгодные условия по ипотечным кредитам", что является мошенничеством и подпадает под уголовное преследование.

В миреЧлен совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволитьЧлен совета управляющих ФРС Кук не признает решение Трампа ее уволитьЧитать подробнее

Президент США Дональд Трамп уволил Кук в конце августа, сославшись на выдвинутые Пулте обвинения. Однако она подала судебный иск к президенту, чтобы заблокировать ее увольнение из руководства американского ЦБ. В иске, поданном в федеральный окружной суд Вашингтона, утверждается, что Трамп "сфабриковал" повод для ее увольнения, нарушив закон о Федеральной резервной системе, в соответствии с которым президенту требуется доказать наличие веской причины, чтобы отправить в отставку члена совета управляющих.

Истинная причина желания сместить Кук заключается в том, чтобы "добиться ее быстрой отставки и освободить место в совете управляющих, которое Трамп мог быть заполнить для продвижения своей повестки по подрыву независимости ФРС", отмечается в иске.

Судья рассматривает просьбу Кук о вынесении экстренного постановления, которое запретит ее увольнение с поста члена совета управляющих ФРС на время рассмотрения дела.

Следующее заседание Федрезерва по базовой процентной ставке пройдет 16-17 сентября.

Кук была выдвинута на должность члена совета управляющих ФРС в 2022 году Джо Байденом, занимавшим на тот момент пост президента США. Срок ее службы в руководстве Федрезерва истекает лишь в 2038 году.

США Минюст США ФРС Лиза Кук
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Макрон объявил о начале работы над гарантиями безопасности для Украины

Макрон объявил о начале работы над гарантиями безопасности для Украины

В "коалиции желающих" не будут разглашать, какие силы готовы выделить для Киева

Умершие знаменитости

Умер Джорджо Армани

Умер Джорджо Армани

Трамп отверг предложение по торговому соглашению с Дели из-за закупок Индией нефти РФ

Трамп отверг предложение по торговому соглашению с Дели из-за закупок Индией нефти РФ

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы на Сейшелы и Шри-Ланку

В Париже проходит встреча "коалиции желающих" по Украине

Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне достигло 17

Число погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне достигло 17
Военная операция на Украине

Военные заявили о контроле над территорией ДНР в полосе действий группировки "Восток"

Tesla открыла доступ к приложению для заказа роботакси

Восточный экономический форум - 2025

РФ и Китай в следующем году определят сроки и схему финансирования "Силы Сибири 2"

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7100 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });