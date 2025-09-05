Иранская делегация проведет в пятницу в Вене переговоры с МАГАТЭ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что позже в пятницу иранская делегация проведет в австрийской столице переговоры с МАГАТЭ, сообщает агентство "Мехр".

По словам Наджафи, цель переговоров - обсудить условия возможного дальнейшего сотрудничества Ирана и МАГАТЭ.

На прошлой неделе страны "Евротройки" - Великобритания, Германия и Франция - направили в СБ ООН запрос о запуске механизма восстановления санкций против Ирана. В соответствии с резолюцией, Совет должен в течение 30 дней принять решение по этому запросу.

Незадолго до этого замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади заявлял, что если механизм будет задействован, то Иран прекратит взаимодействие с МАГАТЭ.

После ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам в Иране приняли в июле закон, согласно которому инспекторам МАГАТЭ будет запрещено въезжать в Иран, если не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере.

В конце августа иранские власти подтвердили, что инспекторы МАГАТЭ прибыли в Иран для возобновления работы. Специалисты агентства будут следить за заменой топлива на АЭС "Бушер".