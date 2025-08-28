В Иране заявили, что сотрудничество с МАГАТЭ будет нарушено в случае возобновления санкций

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Взаимодействие Ирана с МАГАТЭ прекратится, если Великобритания, Франция и Германия задействуют механизм восстановления международных санкций против Тегерана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) от 2015 года, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади.

"Если эти шаги будут предприняты, то взаимодействие, которое мы сейчас ведем с МАГАТЭ, будет полностью нарушено и, вероятно, прекратится", - сказал Гарибабади в четверг в интервью иранскому государственному телеканалу.

Ранее "Евротройка" предупредила, что готова запустить механизм "быстрого реагирования" к концу августа, если Тегерану не удастся достичь дипломатического решения по своей ядерной программе.

В среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел встречу с американским госсекретарем Марко Рубио, который подтвердил "приверженность США поддержке МАГАТЭ в содействии мирному использованию ядерных технологий и предотвращению распространения ядерного оружия".

В минувший вторник представители Ирана, Франции, Германии, Великобритании и ЕС провели встречу для обсуждения иранской ядерной проблемы, по ее итогам Гарибабади отметил, что Иран все еще привержен взаимовыгодным дипломатическим решениям и призвал "Евротройку" и СБ ООН "сделать правильный выбор" и дать дипломатии время.

Механизм "быстрого реагирования", предусмотренный резолюцией СБ ООН, одобрившей СВПД, и снимающей антииранские санкции, позволяет любой стороне соглашения подать жалобу, обвинив Иран в несоблюдении его положений.

Если в течение 30 дней не будет достигнуто никакой договоренности, все предыдущие санкции ООН автоматически возобновятся и будут включать эмбарго на поставки Ирану оружия, досмотр грузов и ограничения на его ракетную программу.