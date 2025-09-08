Предложение США по Газе предусматривает немедленное освобождение заложников

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Новое предложение США о прекращении огня в секторе Газа включает гарантии прекращения военных действий со стороны Израиля в обмен на освобождение всех 48 заложников, сообщает Ynet.

"Новое американское предложение по соглашению о прекращении огня и обмену заложниками с террористической группировкой ХАМАС включает в себя "очень значительные гарантии" того, что Израиль не возобновит боевые действия, пока продолжаются переговоры о прекращении войны", - пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По словам источников, если предложение вступит в силу, Армия обороны Израиля не останется на нынешних позициях, и во время режима прекращения огня, вероятнее всего, произойдет "перегруппировка".

Кроме того, американское предложение, которое Израиль сейчас "серьезно рассматривает", предусматривает немедленное освобождение всех 48 заложников, живых и мертвых. Это должно произойти в первый же день после заключения договоренности.

В обмен Израиль освободит сотни палестинцев, обвиняемых по тяжелым статьям, а также тысячи других заключенных.

Кроме того, ЦАХАЛ откажется от захвата города Газа и останется за его пределами".

Ранее ХАМАС заявил о готовности обсуждать освобождение всех израильских заложников.

"ХАМАС приветствует любой шаг, который помогает усилиям по прекращению агрессии против нашего народа", - говорится в заявлении.

Движение "готово немедленно сесть за стол переговоров, чтобы обсудить освобождение всех заключенных в обмен на четкое заявление о прекращении войны, полный вывод войск из сектора Газа и создание комитета независимых палестинцев для управления сектором Газа".

ХАМАС получил "некоторые идеи от американской стороны, направленные на достижение прекращения огня", и находятся в "постоянном контакте с посредниками, чтобы превратить эти идеи во всеобъемлющее соглашение, отвечающее нашим требованиям".

7 сентября президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Израиль согласился на новую сделку по освобождению заложников при поддержке США. Трамп заявил, что ХАМАС также должен согласиться на это.

"Израильтяне приняли мои условия. ХАМАС тоже пора принять. Я предупреждал ХАМАС о последствиях отказа. Это мое последнее предупреждение, другого не будет", - написал Трамп.