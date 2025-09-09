Поиск

Оборонный бюджет Эстонии в течение четырех лет должен превысить 5% ВВП

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Оборонный бюджет Эстонии в течение четырех лет составит более 5% валового внутреннего продукта, заявил в парламенте министр обороны Ханно Певкур, представляя оборонную стратегию "Эстония 2035".

"Оборонный бюджет в следующем году увеличится более чем на 2 миллиарда евро, а в течение четырех лет - в общей сложности более чем на 10 миллиардов евро, что составит более 5 процентов ВВП, - сказал он.

Он подчеркнул, что в последние годы Эстония значительно укрепила свою обороноспособность. Механизация 2-й пехотной бригады повысила мобильность, обороноспособность и огневую мощь подразделений. На совершенно новый уровень огневой мощи вывело создание артполка с артиллерийскими платформами K9 и CAESAR, реактивными системами залпового огня HIMARS и зенитными боеприпасами засадного типа, отметил Певкур.

Министр сообщил также, что разрабатывается многоуровневая система противовоздушной обороны, в рамках которой в ближайшие годы будут введены системы средней дальности IRIS-T, а возможности ближнего радиуса действия будут дополнены системами Mistral, Piorun и другими системами.

По его данным, военно-морские силы приобрели новый стратегический потенциал с созданием системы Blue Spear, который позволит защищать прибрежные районы Эстонии. К 2029 году в увеличение запасов боеприпасов будет инвестировано около 5 миллиардов евро.

В качестве дальнейших направлений развития армии планируется увеличить численность личного состава военного времени до 55 000 бойцов, создать бригаду противовоздушной обороны, которая будет включать в себя системы как средней, так и малой дальности, и подготовиться к созданию противоракетной обороны, сообщил министр.

По его словам, разрабатываются средства дальнего и точного удара, разведывательно-управляющий батальон и саперный батальон. Большое внимание уделяется беспилотным средствам, противобеспилотной обороне и возможностям радиоэлектронной борьбы.

Певкур также отметил развитие отечественной оборонной промышленности как важную составляющую безопасности Эстонии. Правительство поставило цель увеличить оборот ОПК с нынешних полумиллиарда евро до 2 миллиардов евро к 2030 году. Для этого будет создан оборонный промышленный парк, в школах будет запущена программа обучения использованию беспилотников, а также будет создано Командование по развитию перспективных возможностей и инноваций Сил обороны.

HIMARS Эстония Ханно Певкур Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Эфиопии официально открыта мега-ГЭС на Голубом Ниле

В Эфиопии официально открыта мега-ГЭС на Голубом Ниле

Протестующие в Непале подожгли парламент, резиденцию премьера и разграбили дома министров

Протестующие в Непале подожгли парламент, резиденцию премьера и разграбили дома министров

Премьер Непала ушел в отставку на фоне протестов

Премьер Непала ушел в отставку на фоне протестов

В Непале после массовых акций протеста передумали запрещать некоторые соцсети

В Непале после массовых акций протеста передумали запрещать некоторые соцсети

Нефть Brent подорожала до $66,5 за баррель

Что произошло этой ночью: вторник, 9 сентября

Фондовый рынок США завершил торги ростом, Nasdaq обновил рекорд

Фондовый рынок США завершил торги ростом, Nasdaq обновил рекорд

Макрон планирует назначить нового премьера в ближайшие дни

Макрон планирует назначить нового премьера в ближайшие дни

Премьеру Франции вынесли вотум недоверия

Премьеру Франции вынесли вотум недоверия

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7127 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2374 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });