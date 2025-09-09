Оборонный бюджет Эстонии в течение четырех лет должен превысить 5% ВВП

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Оборонный бюджет Эстонии в течение четырех лет составит более 5% валового внутреннего продукта, заявил в парламенте министр обороны Ханно Певкур, представляя оборонную стратегию "Эстония 2035".

"Оборонный бюджет в следующем году увеличится более чем на 2 миллиарда евро, а в течение четырех лет - в общей сложности более чем на 10 миллиардов евро, что составит более 5 процентов ВВП, - сказал он.

Он подчеркнул, что в последние годы Эстония значительно укрепила свою обороноспособность. Механизация 2-й пехотной бригады повысила мобильность, обороноспособность и огневую мощь подразделений. На совершенно новый уровень огневой мощи вывело создание артполка с артиллерийскими платформами K9 и CAESAR, реактивными системами залпового огня HIMARS и зенитными боеприпасами засадного типа, отметил Певкур.

Министр сообщил также, что разрабатывается многоуровневая система противовоздушной обороны, в рамках которой в ближайшие годы будут введены системы средней дальности IRIS-T, а возможности ближнего радиуса действия будут дополнены системами Mistral, Piorun и другими системами.

По его данным, военно-морские силы приобрели новый стратегический потенциал с созданием системы Blue Spear, который позволит защищать прибрежные районы Эстонии. К 2029 году в увеличение запасов боеприпасов будет инвестировано около 5 миллиардов евро.

В качестве дальнейших направлений развития армии планируется увеличить численность личного состава военного времени до 55 000 бойцов, создать бригаду противовоздушной обороны, которая будет включать в себя системы как средней, так и малой дальности, и подготовиться к созданию противоракетной обороны, сообщил министр.

По его словам, разрабатываются средства дальнего и точного удара, разведывательно-управляющий батальон и саперный батальон. Большое внимание уделяется беспилотным средствам, противобеспилотной обороне и возможностям радиоэлектронной борьбы.

Певкур также отметил развитие отечественной оборонной промышленности как важную составляющую безопасности Эстонии. Правительство поставило цель увеличить оборот ОПК с нынешних полумиллиарда евро до 2 миллиардов евро к 2030 году. Для этого будет создан оборонный промышленный парк, в школах будет запущена программа обучения использованию беспилотников, а также будет создано Командование по развитию перспективных возможностей и инноваций Сил обороны.