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Минобороны Эстонии подготовило план повышения обороноспособности страны

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны Эстонии подготовило план повышения обороноспособности страны и направит его в ближайшее время на рассмотрение правительства, сообщил порталу ERR глава ведомства Ханно Певкур.

"У нас есть четкий план, который состоит из трех частей. Во-первых, это инвестиции и разработки, которые соответствуют целям НАТО в области сил и средств. Они связаны с укреплением наших Сил обороны, но на данный момент мы не можем их точно комментировать, поскольку они будут окончательно одобрены всеми союзниками на встрече министров обороны стран НАТО в июне", - сказал он.

По его словам, "вторая часть - это развитие наших Сил обороны, которое напрямую не связано с военным потенциалом НАТО, но необходимо для нашей собственной безопасности". Например, речь идет о быстром строительстве новых кораблей.

Третья часть включает инвестиции в проекты сотрудничества с союзниками, в том числе обеспечение присутствия союзников в Эстонии.

"Таким образом, наш план разделен на три части: развитие, связанное с военным потенциалом НАТО, развитие наших собственных сил обороны и сотрудничество с нашими союзниками", - сказал министр.

Он отметил, что намерен представить правительству этот план в ближайшие недели, и на его реализацию потребуется почти 5% ВВП.

При этом Певкур заявил, что на данный момент непосредственной военной угрозы для Эстонии нет. "Ситуация стабильная, но мы бдительны", - подчеркнул он.

Минобороны НАТО Эстония Ханно Певкур
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