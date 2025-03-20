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В Эстонии намерены резко увеличить расходы на оборону и довести их до 5% от ВВП

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Будущее правительство Эстонии обещает сделать основой своей деятельности обеспечение безопасности страны, для чего резко увеличить расходы на оборону, говорится в проекте коалиционного договора, одобренного партиями Реформ и Eesti 200.

"В проекте коалиционного договора декларируется, что основой безопасности Эстонии является НАТО, а также заявляется, что "Европа и союзники должны резко увеличить расходы на оборону", - сообщает портал телерадиовещания ERR.

В этом ключе будущее правительство обещает поднять оборонные расходы с нынешних 3,4% от валового внутреннего продукта до 5% от ВВП, то есть примерно до двух миллиардов евро в год.

В сфере экономики новое правительство обещает "вывести Эстонию в десятку самых инновационных экономик мира", инициировать планировку атомной электростанции и выделить субсидии наземным ветряным электростанциям через аукционы с наименьшей ценой.

Коалиция также обещает ускорить принятие планировок и выдачу лицензий и создать "зоны предпочтительного развития" для строительства новых промышленных предприятий, где не требуется получать дополнительные разрешения и проводить дополнительные исследования.

Коалиционный договор реформистов и Eesti 200 ляжет в основу деятельности нового двухпартийного правительства. Его утверждение советами уполномоченных двух партий должно состояться 22 марта.

Партия реформ и Eesti 200 составили новый коалиционный договор после исключения 10 марта из правительства Социал-демократической партии.

Партии контролируют в парламенте 52 из 101 мандата, а четыре оппозиционные партии - 49, что дает реформистам и Eesti 200 возможность сформировать правительство большинства.

Однако количество контролируемых ими парламентских мандатов резко контрастирует с текущей популярностью политических сил: по данным последних опросов, Партию реформ и Eesti 200 поддерживает в общей сложности не более 20% избирателей, а оппозиционные партии - около 70%.

НАТО Эстония
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