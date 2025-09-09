Глава МИД Израиля увидел в новом предложении США шанс прекратить конфликт в Газе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил на пресс-конференции в Загребе, что недавнее предложение администрации США об условиях прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников является очень продуктивным и способно быстро остановить конфликт. Об этом пишет The Times of Israel.

"Война в Газе может закончиться уже завтра", - заявил министр.

Он повторил, что Израиль готов к соглашению, которое прекратит конфликт, и напомнил требования израильской стороны: освобождение всех заложников и разоружение палестинской группировки ХАМАС. Саар назвал вариант с разоружением ХАМАС "залогом лучшего будущего для жителей Газы и всей Палестины".

Кроме того, Саар приветствовал планы правительства Ливана разоружить ливанское шиитское движение "Хезболла". По его словам, это сыграет важную роль для будущего региона.

Накануне на пресс-конференции в Будапеште Саар отмечал, что Израиль согласен на мирные предложения США.

По данным The Times of Israel, новая позиция Израиля по поводу сделки с ХАМАС отклоняется от принципов, на которых ранее настаивал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

В частности, со ссылкой на израильские и арабские источники, издание сообщало, что теперь предложение предусматривает, что Израиль сначала объявит о начале шестимесячного процесса "завершения войны". До этого Нетаньяху категорически не соглашался до выполнения всех условий, среди которых фигурировали полное разоружение ХАМАС, немедленное освобождение всех заложников и создание альтернативного правительства в секторе Газа.

Осведомленный источник сообщил, что израильское предложение было подано после того, как США неофициально надавили на Нетаньяху, чтобы он начал сворачивать войну", - поясняло издание.