Поиск

Глава МИД Израиля увидел в новом предложении США шанс прекратить конфликт в Газе

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил на пресс-конференции в Загребе, что недавнее предложение администрации США об условиях прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников является очень продуктивным и способно быстро остановить конфликт. Об этом пишет The Times of Israel.

"Война в Газе может закончиться уже завтра", - заявил министр.

Он повторил, что Израиль готов к соглашению, которое прекратит конфликт, и напомнил требования израильской стороны: освобождение всех заложников и разоружение палестинской группировки ХАМАС. Саар назвал вариант с разоружением ХАМАС "залогом лучшего будущего для жителей Газы и всей Палестины".

Кроме того, Саар приветствовал планы правительства Ливана разоружить ливанское шиитское движение "Хезболла". По его словам, это сыграет важную роль для будущего региона.

Накануне на пресс-конференции в Будапеште Саар отмечал, что Израиль согласен на мирные предложения США.

По данным The Times of Israel, новая позиция Израиля по поводу сделки с ХАМАС отклоняется от принципов, на которых ранее настаивал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

В частности, со ссылкой на израильские и арабские источники, издание сообщало, что теперь предложение предусматривает, что Израиль сначала объявит о начале шестимесячного процесса "завершения войны". До этого Нетаньяху категорически не соглашался до выполнения всех условий, среди которых фигурировали полное разоружение ХАМАС, немедленное освобождение всех заложников и создание альтернативного правительства в секторе Газа.

Осведомленный источник сообщил, что израильское предложение было подано после того, как США неофициально надавили на Нетаньяху, чтобы он начал сворачивать войну", - поясняло издание.

Хроника 07 октября 2023 года – 09 сентября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Биньямин Нетаньяху Израиль Ливан США ХАМАС Гидеон Саар Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Беспорядки в Непале

Офис президента Непала опроверг сообщения об отставке главы государства

Президент Франции Макрон принял отставку премьер-министра Байру

Президент Франции Макрон принял отставку премьер-министра Байру
Беспорядки в Непале

Из тюрьмы в Непале сбежали 1500 заключенных

Беспорядки в Непале

Президент Непала подал в отставку

Президент Непала подал в отставку
Беспорядки в Непале

Военные вывезли президента Непала из Катманду

В Эфиопии официально открыта мега-ГЭС на Голубом Ниле

В Эфиопии официально открыта мега-ГЭС на Голубом Ниле
Беспорядки в Непале

Протестующие в Непале подожгли парламент, резиденцию премьера и разграбили дома министров

Протестующие в Непале подожгли парламент, резиденцию премьера и разграбили дома министров
Беспорядки в Непале

Премьер Непала ушел в отставку на фоне протестов

Премьер Непала ушел в отставку на фоне протестов
Беспорядки в Непале

В Непале после массовых акций протеста передумали запрещать некоторые соцсети

В Непале после массовых акций протеста передумали запрещать некоторые соцсети

Нефть Brent подорожала до $66,5 за баррель

Хроники событий
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале14 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7128 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2375 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });