Хуситы заявили, что нанесли несколько ударов по территории Израиля

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы утверждают, что при помощи БПЛА нанесли удары по двум израильским аэропортам и по целям неподалеку от города Димона, где находится центр ядерных исследований.

"Силы БПЛА хуситов... провели военную операцию против Израиля с использованием трех дронов против аэропорта Лод (старое название аэропорта имени Бен-Гуриона - ИФ), аэропорта Рамон и уязвимой цели в Димоне в оккупированной Палестине", - говорится в заявлении представителя группировки Яхьи Сари, распространенном хуситами в понедельник.

По словам Сари, операция прошла успешно.

При этом ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбила на юге страны три запущенных из Йемена беспилотника.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы в Йемене активизировали атаки в регионе, в том числе они многократно атаковали Израиль беспилотниками и ракетами. ЦАХАЛ также наносит удары по целям на контролируемой хуситами территории Йемена.