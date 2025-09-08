Поиск

Глава МИД Израиля заявил, что страна приняла предложение о прекращении огня в Газе

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Израиль принял предложение о прекращении огня в Газе, выдвинутое президентом США Дональдом Трампом, заявил в понедельник израильский министр иностранных дел Гидеон Саар.

Выступая на пресс-конференции с венгерским коллегой в Будапеште, Саар сообщил, что Израиль готов принять полноценное соглашение о завершении войны, которое предусматривает освобождение заложников и разоружение палестинского движения ХАМАС, сообщают ближневосточные СМИ.

Между тем, по данным газеты The Times of Israel, новая позиция Израиля по поводу сделки с ХАМАС отклоняется от принципов, на которых ранее настаивал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

В частности, со ссылкой на израильские и арабские источники, издание сообщает, что теперь предложение предусматривает, что Израиль сначала объявит о начале шестимесячного процесса "завершения войны". Ранее на это Нетаньяху категорически не соглашался до выполнения всех условий, среди которых фигурировали полное разоружение ХАМАС, немедленное освобождение всех заложников и создание альтернативного правительства в секторе Газа.

"Осведомленный источник сообщил, что израильское предложение было подано после того, как США неофициально надавили на Нетаньяху, чтобы он начал сворачивать войну", - пишет издание.

Ранее портал Ynet сообщил, что выдвинутое США предложение о прекращении огня в секторе Газа включает гарантии прекращения военных действий со стороны Израиля в обмен на освобождение всех 48 заложников.

"Новое американское предложение по соглашению о прекращении огня и обмену заложниками с террористической группировкой ХАМАС включает "очень значительные гарантии" того, что Израиль не возобновит боевые действия, пока продолжаются переговоры о прекращении войны", - пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Накануне ХАМАС заявил о готовности обсуждать освобождение всех израильских заложников.

"ХАМАС приветствует любой шаг, который помогает усилиям по прекращению агрессии против нашего народа", - говорится в заявлении движения, распространенном в ночь на понедельник.

В нем отмечается, что движение "готово немедленно сесть за стол переговоров, чтобы обсудить освобождение всех заключенных в обмен на четкое заявление о прекращении войны, полный вывод войск из сектора Газа и создание комитета независимых палестинцев для управления сектором Газа".

В воскресенье президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что Израиль согласился на новую сделку по освобождению заложников при поддержке США. Трамп заявил, что ХАМАС также должен согласиться на это.

"Израильтяне приняли мои условия. ХАМАС тоже пора принять. Я предупреждал ХАМАС о последствиях отказа. Это мое последнее предупреждение, другого не будет", - написал Трамп.

Хроника 07 октября 2023 года – 08 сентября 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Гидеон Саар сектор Газа США Дональд Трамп
