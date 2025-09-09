Туристов в Непале призвали оставаться в местах проживания

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Совет по туризму Непала в связи с продолжающимися в стране протестами рекомендовал туристам оставаться в местах проживания и избегать массовых скоплений людей, сообщает российский МИД.

"В связи с продолжающимися протестами поколения Z Nepal в нескольких городах Непала введен комендантский час. В целях вашей безопасности настоятельно рекомендуем вам оставаться дома, избегать массовых скоплений людей и следовать рекомендациям местных властей", - говорится в обращении.

По данным совета, международный аэропорт Трибхуван (TIA) закрыт до дальнейшего уведомления. Путешественникам, оказавшимся в затруднительном положении, рекомендуют обратиться за помощью в посольства своих стран или в туристическую полицию по телефону горячей линии 1144".

В конце прошлой недели власти Непала запретили соцсети, которые в срок не зарегистрировались в Минсвязи. Это вызвало протесты молодежи. Запрет соцсетей был отменен, но протесты продолжились. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли, 9 сентября они подожгли его частную резиденцию, а также здание парламента. Премьер-министр Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций и из столицы.

В ходе протестов, по последним данным, погибли не менее 22 человек.