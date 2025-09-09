Поиск

Туристов в Непале призвали оставаться в местах проживания

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Совет по туризму Непала в связи с продолжающимися в стране протестами рекомендовал туристам оставаться в местах проживания и избегать массовых скоплений людей, сообщает российский МИД.

"В связи с продолжающимися протестами поколения Z Nepal в нескольких городах Непала введен комендантский час. В целях вашей безопасности настоятельно рекомендуем вам оставаться дома, избегать массовых скоплений людей и следовать рекомендациям местных властей", - говорится в обращении.

По данным совета, международный аэропорт Трибхуван (TIA) закрыт до дальнейшего уведомления. Путешественникам, оказавшимся в затруднительном положении, рекомендуют обратиться за помощью в посольства своих стран или в туристическую полицию по телефону горячей линии 1144".

В конце прошлой недели власти Непала запретили соцсети, которые в срок не зарегистрировались в Минсвязи. Это вызвало протесты молодежи. Запрет соцсетей был отменен, но протесты продолжились. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли, 9 сентября они подожгли его частную резиденцию, а также здание парламента. Премьер-министр Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций и из столицы.

В ходе протестов, по последним данным, погибли не менее 22 человек.

Непал МИД Кхадга Прасад Шарма Оли Катманду
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Израиле заявили, что нанесли удар по руководству ХАМАС без помощи других стран

Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС отрицает гибель кого-либо из руководства группировки в Дохе

Обострение палестино-израильского конфликта

Катар подтвердил израильские удары по руководству ХАМАС в Дохе

Катар подтвердил израильские удары по руководству ХАМАС в Дохе
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские силовики заявили об авиаударах по руководству ХАМАС

Беспорядки в Непале

Офис президента Непала опроверг сообщения об отставке главы государства

Президент Франции Макрон принял отставку премьер-министра Байру

Президент Франции Макрон принял отставку премьер-министра Байру
Беспорядки в Непале

Из тюрьмы в Непале сбежали 1500 заключенных

Беспорядки в Непале

Президент Непала подал в отставку

Президент Непала подал в отставку
Беспорядки в Непале

Военные вывезли президента Непала из Катманду

В Эфиопии официально открыта мега-ГЭС на Голубом Ниле

В Эфиопии официально открыта мега-ГЭС на Голубом Ниле
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2380 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале15 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7128 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });