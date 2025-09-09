Из тюрьмы в Непале сбежали 1500 заключенных

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Непале из тюрьмы Накху в городе Латитпур бежали полторы тысячи заключенных, сообщает непальский информационный канал Khabarhab со ссылкой на источники.

По его данным, все находившиеся в тюрьме арестанты сбежали после того, как охранники покинули посты.

В конце прошлой недели власти Непала запретили соцсети, которые в срок не зарегистрировались в Министерстве связи. Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи. Позже правительство отменило запрет соцсетей, но протесты не утихли. По последним данным число жертв беспорядков достигло 22 человек.

Президент Непала Рам Чандра Паудел сложил с себя полномочия, ранее премьер Кхадга Прасад Шарма Оли также подал в отставку. Военные эвакуировали их из Катманду.