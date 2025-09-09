Поиск

Власти Непала запустили бесплатные шаттлы для туристов в Катманду

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Власти Непала приняли решение запустить бесплатные шаттлы для иностранных туристов от аэропорта до основных отелей Катманду и обратно на фоне массовых протестов в столице, сообщает посольство России в Непале.

"В условиях действующего комендантского часа Совет по туризму Непала совместно с Туристической полицией запускает бесплатные шаттл-автобусы для иностранных пассажиров международных и внутренних рейсов. Автобусы будут курсировать от аэропорта до основных гостиниц Катманду и обратно. На каждом маршруте работает помощник, к которому можно обратиться напрямую", - говорится в сообщении.

В конце прошлой недели власти Непала запретили в стране крупные соцсети, которые не зарегистрировались в Министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Это требование было частью более широкой политики властей, направленной на регулирование соцсетей; противники мер называют это попыткой цензуры и борьбой с критиками правительства.

Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи, во время которых погибли не менее 19 человек.

Позже правительство отменило запрет соцсетей, однако протесты не утихли. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли, 9 сентября они подожгли его частную резиденцию, подожгли здание парламента. Премьер Непала подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из их резиденций. Аэропорт Катманду временно закрыт.

