Офис президента Непала опроверг сообщения об отставке главы государства

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Канцелярия президента Непала Рамы Чандры Пауделя опровергла сообщения о его отставке, сообщило во вторник издание India Today.

"Президент Непала Рам Чандра Паудель не покидал пост, вопреки сообщениям о его отставке на фоне насильственных протестов", - отметило издание со ссылкой на канцелярию президента.

Ранее СМИ сообщили, что президент Непала в связи с охватившими страну протестами подал в отставку вслед за премьер-министром страны Кхадгой Прасадом Шармой Оли.

Кроме того, СМИ сообщали, что и премьер, и президент были эвакуированы силами армии в центральную часть страны.

В настоящее время известно, что протестующие подожгли резиденцию президента, а также другие государственные учреждения и дома высокопоставленных чиновников в Катманду.

По сообщениям индийских СМИ, на улицах Катманду подверглись избиениям со стороны протестующих главы МИД и министерства финансов.

В конце прошлой недели власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. Это требование является частью более широкой политики властей, направленной на регулирование соцсетей; противники мер называют это попыткой цензуры и борьбой с критиками правительства.

Из-за этого в стране начались массовые протесты молодежи.

Позже правительство решило снять запрет на работу соцсетей в Непале, однако протесты не утихли.

По последним данным, число жертв беспорядков во вторник достигло 22 человек.