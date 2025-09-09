В армии Непала после массовых беспорядков призывают население к спокойствию

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Начальник штаба Армии Непала Ашок Радж Сигдел в видеообращении к согражданам призвал их к сдержанности на фоне массовых протестов в стране и беспорядков, сообщает портал Khabarhub.

Он отметил, что необходимо "проявлять сдержанность и сохранять социальную гармонию и национальное единство". По его словам, армия, полностью привержена защите Непала и его граждан.

Как сообщает Khabarhub, протестующие в Катманду подошли несколько зданий, в том числе парламента, судов и официальную резиденцию президента, а также подожгли машины на парковке международного аэропорта Гаутамы Будды в Сиддхартханагаре. Президента Рама Чандру Пауделя военные вывезли из столицы на вертолете.

Молодежь Непала вышла на протесты против решения правительства заблокировать соцсети, которые не стали регистрироваться в Минсвязи. Запрет был отменен, но уличные акции продолжились.