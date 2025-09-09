Поиск

В армии Непала после массовых беспорядков призывают население к спокойствию

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Начальник штаба Армии Непала Ашок Радж Сигдел в видеообращении к согражданам призвал их к сдержанности на фоне массовых протестов в стране и беспорядков, сообщает портал Khabarhub.

Он отметил, что необходимо "проявлять сдержанность и сохранять социальную гармонию и национальное единство". По его словам, армия, полностью привержена защите Непала и его граждан.

Как сообщает Khabarhub, протестующие в Катманду подошли несколько зданий, в том числе парламента, судов и официальную резиденцию президента, а также подожгли машины на парковке международного аэропорта Гаутамы Будды в Сиддхартханагаре. Президента Рама Чандру Пауделя военные вывезли из столицы на вертолете.

Молодежь Непала вышла на протесты против решения правительства заблокировать соцсети, которые не стали регистрироваться в Минсвязи. Запрет был отменен, но уличные акции продолжились.

Беспорядки в Непале

9
Жители Катманду в понедельник вышли на улицы в связи с решением властей страны запретить большинство социальных сетей, в том числе YouTube, X и Instagram (ресурс корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).Протестующие перелезли через колючую проволоку и вынудили полицию ретироваться в комплекс парламента. Вскоре после этого полицейские открыли огонь. Как минимум 20 человек погибли.Среди пострадавших есть и полицейскиеЗапрет некоторых социальных сетей произошел в связи с тем, что они не стали официально регистрироваться на территории Непала, как этого требовали власти страны. При этом TikTok и Viber, которые прошли регистрацию, продолжают работу без перебоев.Премьер-министр Непала Кхарда Прасад Шарма Оли во вторник подал в отставку на фоне беспорядковПротестующие подожгли здание парламента НепалаПравительственные чиновники пытаются эвакуироваться из столицы на вертолетах, а протестующие стараются воспрепятствовать этому. Аэропорт Катманду закрыт.Власти Непала приняли решение запустить бесплатные шаттлы для иностранных туристов от аэропорта до основных отелей Катманду и обратноПротестующие подожгли резиденцию премьера Кхадги Прасада Шарма Оли, а вандалы ворвались в его дом и дома других высокопоставленных чиновников
Жители Катманду в понедельник вышли на улицы в связи с решением властей страны запретить большинство социальных сетей, в том числе YouTube, X и Instagram (ресурс корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
Хроника 08 – 09 сентября 2025 годаБеспорядки в Непале
Непал Катманду Ашок Радж Сигдел
