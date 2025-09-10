Трамп не одобрил удары Израиля по столице Катара

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не одобряет нанесение Израилем ударов по столице Катара Дохе.

"Я не в восторге от этого", - сказал он журналистам, добавив: "Мы хотим возвращения заложников, но мы не во восторге от того, каким путем все пошло".

Как сообщалось, ранее во вторник Армия обороны Израиля провела атаку против руководства радикального движения ХАМАС в катарской столице Дохе.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила на брифинге: "Удары по Катару (...) не способствуют продвижению интересов Израиля или США. Однако устранение ХАМАС (...) - это достойная цель. Президент считает Катар союзником и другом США и сожалеет о месте атаки".